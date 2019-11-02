لقي عامل مصرعه، أسفل عجلات القطار بالقرب من قرية غياضة، عقب محاولته المرور من مكان غير مخصص للعبور.

وتلقى العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا بالعثور على أشلاء جثة بشريط السكة الحديد أمام قرية غياضه الغربية دائرة المركز.

وبانتقال رجال الشرطة وإجراء المعاينة اللازمة والتحريات بالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، تبين وجود جثة عبارة عن أشلاء، لشخص يدعى " إبراهيم . ك . ع" 20 عاما، (أستورجي)، مقيم شارع الجامع الكبير، على شريط السكة الحديد "الخط النازل" أمام قرية غياضه الغربية دائرة مركز ببا.

وتبين من التحريات، أنه أثناء محاولة المتوفى المرور من مكان غير مخصص للعبور، دهسه القطار.

بسؤال شقيق المتوفى، أقر أنه أثناء عبور شقيقه لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، دهسه القطار رقم "891 مكيف سوهاج القاهرة"، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر رقم 6497 إداري مركز شرطة ببا.