وزير القوى العاملة يطلق البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل"

أطلق وزير القوى العاملة، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.

أقيمت المبادرة، تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكرم وزير القوى العاملة ووزع شهادات أمان للعاملين بالعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا.

وقال محافظ الإسكندرية، "إننا اليوم جئنا لنطلق سويا البرنامج الثالث من مبادرة (مصر بكم أجمل) لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل. وأيضا جئنا لتكريم وتوزيع شهادات أمان للعاملين بالعمالة الغير منتظمة بالمحافظة".

وأوضح قنصوه أن مبادرة "مصر بكم أجمل" جاءت في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة بهم. وأكد "إننا لابد أن نعلم جميعا بأن الدولة بكافة مؤسساتها تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة نصب أعينها، وتعمل على توفير جميع إحتياجاتهم ومتطلباتهم. وخاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة. الأمر الذي أعطى حافزًا كبيرًا لتسارع جميع مؤسسات الدولة في تقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، والعمل على توفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحى الحياة المختلفة ودمجهم مع أبناء الوطن فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا".

وأشار قنصوه إلى أن محافظة الإسكندرية أولت اهتماما كبيرا لذوي القدرات الخاصة حيث إنها بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بهم من خلال إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة" ادمجونا" فى عام 2013 لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم. وفي عام 2017 تم إطلاق مبادرة "نحن قادرون" بهدف تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع.

كما أشاد بمشاركة ذوي الهمم في العديد من الفعاليات التي تقيمها المحافظة، لافتا أننا عند إقامة اي فعالية نجد دائما أصحاب الهمم في الطليعة.