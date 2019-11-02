أصيب، اليوم، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إثر وقوع حادث سير على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بالقرب من مركز وادي النطرون.

وكان مأمور مركز شرطة وادي النطرون، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث بالطريق المشار إليه، بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، أثناء سيرها اتجاه القاهرة، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسفر الحادث عن إصابة "ن.ح.ا" 58 سنة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مقيم بمركز طوخ محافظة القليوبية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.