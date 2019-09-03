حرص الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، على زيارة طالبة قسم علم الاجتماع أماني مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة قبل قليل، والتي أصيبت في حادث سيارة، الخميس الماضي، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية، للوقوف على تطور حالتها الصحية، مؤكدا أن الجامعة أمينة على كل الطالبات فهن أبناء له وواجب متابعتهن والاطمئنان عليهن، مطالبا الجهات المعنية بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تفخر بأبنائها وبناتها وجميع منتسبيها، وترعى جميع أبنائها وبناتها، وتهتم بهم، وتسعى لتحقيق مصلحتهم، ولا تتأخر عنهم في أي أمر، وذلك في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، المستمدة من رسالة ديننا الحنيف.

وكانت سيارة ميكروباص مسرعة تسير عكس الاتجاه تسببت في إصابة الطالبة، وعلى إثر الحادث تم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية لقربها من مكان الحادث.