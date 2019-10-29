قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إيقاف أستاذ متفرغ بكلية التجارة عن العمل، عقب تقدم طالبة بالفرقة الرابعة ببلاغ للنيابة العامة اتهمته فيه بالتحرش بها، داخل الجامعة، وجاء قرار رئيس الجامعة عقب ورود استدعاء للمتهم من قبل النيابة للتحقيق معه فى شكوى الطالبة، وما نسب إليه من اتهامات، فقرر رئيس الجامعة إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد مصدر بجامعة سوهاج أن الأستاذ المتهم بالتحرش «ح. ص» سبق أن صدر قرار بإيقافه عن العمل فى عام ٢٠١٤، بعد أن اتهمته طالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة بتحرشه بها لفظياً، أثناء قيامه بإلقاء محاضرة، وتم استبعاده من أعمال تدريس المقرر الدراسى الخاص بالفرقة الثانية بقسميها العربى والإنجليزى.

وأوضح المصدر أن قرار الإيقاف الأول، جاء بعد شكوى طالبة بتوجيه المتهم ألفاظاً خادشة للحياء أمام زملائها، ووصفها بعبارات غير لائقة، ما أدى إلى قيام الطلاب بالتظاهر أمام مبنى كلية التجارة، وتم استدعاء المذكور لمكتب عميد كلية التجارة، وتبين صحة الواقعة فأصدر رئيس الجامعة قراراً بإيقافه عن العمل حينها، وجرى استبعاده من تدريس المنهج.