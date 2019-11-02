حجزت، اليوم، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، النطق بالحكم على 3 متهمين من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، إلى جلسة 7 نوفمبر الجاري.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 3 متهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بتهم: الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة عام 2014.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية مطلع 2016 ضمن عدد من المتهمين، وتم الحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف عام 2018، وألقى القبض عليهم لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.