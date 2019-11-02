قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم، إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين يعمل على استقرار الوضع بالاقتصاد العالمي، ولكن لفترة قصيرة فقط تتراوح بين عام إلى عامين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أعتقد أنه إذا تحدثنا عن التاريخ قصير الأجل، وعن التاريخ للعام المقبل، فسيكون بالطبع التوصل إلى اتفاق موضع ترحيب لأنه سيؤدي إلى استقرار للوضع العام وسيتوقف الوضع عن التدهور لكن على أي حال، فقد تم بالفعل إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالتجارة العالمية والاقتصاد العالمي".

وأوضح أوريشكين، أن روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان إبرام اتفاق بشأن حل النزاعات التجارية المتبادلة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك دون أن يصرح عن الأطراف التي تجري معها المفاوضات.