قال الفنان أحمد فلوكس، إنه لم يتأثر من حالة الهجوم عليه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دوره في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة.

وكشف "فلوكس" عن إصابته بنوبة ضحك بسبب بعض الكوميكسات الساخرة من دوره، مشيرا إلى أن كوميك بعنوان "شارع الشهيد.. نادية الجندي سابقاً" أهلكه من الضحك، مضيفا: "هناك كوميكس آخر يجمعني بالسيدة جيهان السادات وهي تقود سيارتها، حيث أحدثها قائلاً: "احكي ليهم أنا كان دوري إيه في الحرب" أيضا أثار ضحكة لدقائق.

وأضاف فلوكس، لـ "الوطن"، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي دون تغيير، بخاصة أن هناك داعمين له بحسب قوله، مضيفا: "هناك نسبة وتناسب بين الطرفين، وهذا وضع طبيعي في تقديري الشخصي".

"الممر" من بطولة أحمد عز، محمد فراج، هند صبري، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.