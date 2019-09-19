قال المخرج السينمائي مروان حامد، إن صناعة أي فيلم لا بد أن تكون بها نسبة مخاطرة كبيرة.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "أنا دايما بحب إن أي فيلم أعمله، إنه يوصل للناس، وإن المنتج ميخسرش، ويبقى طالع كسبان، ومفيش حد بيبقى من مصلحته إن المنتج بتاعه يعاني أو يتعثر بعد ده".

واستطرد: "في الوقت نفسه عايزين نعمل أفلام تصل للجمهور، وفيها قيمة كويسة، ومستوى فني عالي، وبنحط احتمالات إيه اللي ممكن يكون أنجح من التاني".

وعن فيلم "كيره والجن" المأخوذ من رواية 1919، أشار مروان حامد إلى أنه سيكون من بطولة نجمين كبار، هما "كريم عبد العزيز وأحمد عز"، وسيعلن عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.