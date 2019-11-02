قالت مصادر قضائية، إن تحقيقات النيابة العامة في قضية رئيس قطار طنطا رقم 934 الذي تسبب في وفاة وإصابة اثنين من الباعة الجائلين قبل أيام عدة، اعتبرت جريمة الجرح المفضي للموت نتيجة حتمية لتصرف رئيس القطار بتخيير المجني عليهما بين النزول من القطار أثناء سيره أو تسليمهما للشرطة في المحطة التالية، بعد اكتشافه عدم شرائهما التذاكر.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن تصرف رئيس القطار بفتح باب القطار للمجني عليهما وتركهما يقفزان منه أثناء سيره، تتساوى نتيجته مع النتيجة التي تحدث لو كان جرحهما بنفسه، مفسرين ذلك بأن النتيجة المحققة لما فعله بفتح الباب وتركهما يقفزان هي إصابتهما نتيجة سير القطار وطبيعة المكان الذي قفز فيه المجني عليهما، ولذلك وجهت النيابة للمتهم تهمتي الجرح المفضي للموت فيما يتعلق بالمجني عليه الذي توفى، والجرح العمدي فيما يتعلق بالمجني عليه الآخر.

ووفقا للمصادر فإن شهادة الشهود والتقارير الفنية الخاصة بالحادث وملابساته ومعاينة مكان قفز المجني عليهما، توصلت إلى أن المتهم كان يقصد إيذاء المجني عليهما باعتبار أن كل ذلك أثبت أن نتيجة تصرفه تؤدي حتما لإصابة المجني عليهما بالجروح التي أثبتها تقرير الطب الشرعي بشأن المجني عليهما وإصابتهما.

وأحال النائب العام، اليوم السبت، رئيس القطار 934 للمحاكمة الجنائية في القضية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء التحقيقات معه وثبوت قصده إيذاء المجني عليهما بتخييرهما بين القفز من القطار أو التسليم للشرطة في المحطة التالية، بسبب عدم شرائهما التذكرة.