استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الواقعة التي حدثت داخل الحرم الجامعي في طنطا بين طالبة وعميد كلية الحقوق بالجامعة، محملًا الخطأ على كل الأطراف سواء الطالبة أو عميد الكلية أو الطلاب الذين حضروا المحاضرة، واصفًا الواقعة بـ"مصيبة سودة"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن عميد كلية حقوق جامعة طنطا، أثناء إعطاءه محاضرة كان هناك طالبة تتحدث في الهاتف، وحدثت مشادة كلامية بينهما وقالت له "أنا هوريك"، معقبًا: "يا نهار أسود مصيبة سودة المجتمع في خلل وفي مشكلة"، موضحًا أن رد الطالبة كان وقحا، ورد العميد على الطالبة كان أوقح، حيث قال لها: "اطلعي برة ووريني بعد المحاضرة، مينفعش توريني قدام الطلبة".

وتابع: "ده إسقاط بإيحاء غير مقبول، الدكتور ارتكب خطيئة، وجميع الحضور ارتكبوا خطايا بالضحك، هذه الظاهرة صورة تهز شكل الحرم الجامعي، عميد الكلية ارتكب خطيئة أكبر من الطالبة، والطلاب الحاضرين ارتكبوا خطايا تعكس ما وصل إليه المجتمع، إحنا في مشكلة مجتمعية، الحقونا يا علماء".