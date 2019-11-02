ذكرت شركة المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، في بيان لها، مساء اليوم السبت، الانتهاء من أعمال إصلاح خط الـ 1000 مم المغذي لمدينة العريش.

وجاء في البيان، أنه جرى اليوم، في تمام الساعة 2:30 عصراً، الإنتهاء من إصلاح خط الـ 1000 مم المغذي الرئيسي لمدينة العريش بعد كسره في منطقة سبيكة".

وأشار البيان إلى أنهجرى توصيل المياه لخزانات منطقة العريش، وجارِ التكديس حتى يتم مواصلة برامج الضخ غداً على أحياء المدينة طبقاً للبرامج المعدة مسبقاً.

واشتكى أهالي بعض المناطق في العريش من انقطاع المياه لليوم الثامن على التوالي.