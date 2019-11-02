شنت أجهزة حي الدقي، حملة مكبرة، اليوم، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والإشغالات بالتعدي على الرصيف العام بالميادين والشوارع الرئيسية الواقعة بنطاق الحي.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحي، إنه جرى إيقاف أعمال بناء مخالف في شارع نبيل الوقاد الموازي لشارع التحرير، رغم إعلانه بإيقاف الأعمال فيما سبق، لافتا إلى أنه جرى التحفظ على لودر وخلاطة الأسمنت لحين استئناف الأعمال لرخصة البناء.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الحملة التي شنتها أجهزة الحي شملت مراجعة رخص الإعلانات في شارع التحرير وشارع محي الدين أبوالعز، لافتا إلى أنه في حالة ضبط الإعلان بدون ترخيص يجرى إزالة الإعلان، واتخاذ الإجراءات القانونية.