تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المرور على مدارس الناصرية بمركز ومدينة بيلا، حيث تبين بالمرور عدم وجود حديقة بالمدرسة، وارتفاع خزانات الصرف الصحي بفناء المدرسة بشكل ملحوظ، وأنه جرى استكمال تسليم الكتب الناقصة، وأنه المدرسة ليس بها مقصف مدرسي (كانتين لبيع البسكويت)، وأن بوابة المدرسة مفتوحة أثناء الفسحة ويخرج الطلاب لشراء احتياجاتهم من المحال المقابلة، وتبين عدم وجود أجهزة حاسب اّلي بالمعمل، وأن معمل التطوير معطل به 2 جهاز وطابعة من إجمالي 3 أجهزة، ووجود نقص بالإداريين بالمدرسة، ولا يوجد قيادة ثانية (وكيل) بالمدرسة، كما لا يوجد سوى عامل خدمات واحد فقط.

وبالمرور على مدرسة الوقف للتعليم الأساسي، تبين وجود نقص في عمال الخدمات بالمدرسة حيث يوجد عامل واحد فقط، والنظافة غير جيدة بدورات المياه، ونقص بعض الأجهزة والوسائل التعليمية بمعمل العلوم، وتعطل 2 جهاز حاسب آلي، وعجز بعض هيئة التدريس (2 معلمين رياض أطفال، معلم عربي، معلم رياضة ابتدائي).

وتبين خلال مروره على مدرسة الفصل الواحد بالوقف أن هناك نقص في معلمين اللغة الإنجليزية، ولا يوجد عامل خدمات بالفصل.

ولاحظ المحافظ خلال مروره بالوحدة الصحية بقرية الناصرية، أن قوة الأطباء 6 فقط منهم طبيبين بشريين، و4 صيادلة، ولا يوجد وحدة أسنان رغم توفر المكان والتوصيلات الخاصة بها، ويوجد نقص في أدوية الطوارئ الهامة رغم أن التردد اليومي للوحدة 80 حالة في اليوم.

وبالمرور على قرية الناصرية تبين أن بعض أعمدة الإنارة بها ميول وصدأ، وتحتاج إلى رفع كفاءة، وأن الشارع الأوسط أمام المدرسة مروراً بنقطة الشرطة يحتاج مسح بالجليدر وتمهيد، وكلف المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بتقرير فحص وتلافي الملاحظات خلال 72 ساعة.

وتابع محافظ الاقليم، المرور على عزبة فودة بقرية إبشان بمركز ومدينة بيلا، وبالمرور تبين أن القرية لم تدرج في خطط الرصف، حيث أن الطريق المؤدي لها كان بحالة جيدة، وسوف يتم إدراج القرية في الخطط الاستثمارية المقبلة، وحين توفر الاعتمادات المالية لتلك القرية تعمل بنظام خفض المنسوب، وتقوم الوحدة بالتعامل بمعداتها، في حالة وجود انسداد، أو طفح في خطوط خفض المنسوب، وذلك لحين ربط القرية بمحط معالجة الصرف الصحي، بعد توافر الشروط، والاعتمادات المالية اللازمة لتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بقرية إبشان، وجود بعض أعمدة الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، وكذلك المحولات، وتم عمل عملية إحلال وتجديد العام الماضي لشبكة الكهرباء بعزبة فودة سلطان، وتم مخاطبة شركة كهرباء بيلا لعمل صيانة للأعمدة، وكذلك المحول الخاص بالقرية، وشد سلوك الكهرباء المتدلية.

وقال إنه تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف لعمل إحلال وتجديد الخطوط القديمة التي تحتاج إلى تغيير، تم عمل حملة نظافة بالقرية، وتم رفع تجمعات القمامة الموجودة بالقرية بجوار الترعة المارة بها، وجود طفح مياه بالشارع الرئيسي، وبالمعاينة تبين أنه تسريب ببريزة مياه خاصة بمواطن وتم الإصلاح، انتشار البوص والهيش بالطريق المؤدي للقرية، حيث تم إزالة البوص والهيش بجانب الطريق بالقرية ضمن حملة النظافة التي عملها بالقرية.

كلف محافظ كفر الشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعمل اللازم فوراً، ومتابعة القرية مرة أخرى خلال هذا الشهر.