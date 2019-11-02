قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ارتكاب جرائمة متعلقة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن المحاكمة قد لا تتوقف على الرئيس التركي، لكن القادة الذين شاركوا في عمليات الحرب الأخيرة قد تطولهم أيضًا.

وتابع أن الجرائم التي ارتكبها أردوغان في الشمال السوري، ذكرت العالم بالجرائم التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن والآشوريين، في أعقاب الحربين العالمية الأولى والثانية، حيث تعرض 750 ألف مواطن أشوري للقتل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن الذاكرة الإنسانية لا تنسى هذه الجرائم، لكن في بعض الأحيان، يحول الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم دون محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.