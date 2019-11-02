ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف 2 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مطلوبان في تنفيذ أحكام بالمؤبد عليهما، في القضية رقم 96 جنايات غرب القاهرة السكرية لسنة 2015 حرق وتخريب قسم شرطة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطار بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف، من ضبط المتهم "أحمد. س. ح"، 35 عاما، سائق، مقيم قرية منشأة عاصم بمركز بني سويف، والمحكوم عليه في القضية رقم 96 جنايات غرب القاهرة عسكرية لسنة 2015 " حريق قسم شرطة بني سويف "غيابياً بالسجن المؤبد، وكذلك بضبط "محمد. ر. م"، 39 عاما، حاصل على دبلوم، مقيم المرماح بندر بني سويف، والمحكوم عليه بالمؤبد في ذات القضية.

ونسبت المحكمة ضد المتهمين في القضية، القتل العمد والشروع في قتل أفراد أمن بقسم شرطة بني سويف، واستعراض القوة وتخريب واتلاف المنشآت العامة وتكدير السلم العام، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

يشار إلى أنه في أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة، هاجمت عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عدد من المصالح الحكومية وأقسام الشرطة بمحافظة بني سويف، بينها قسم شرطة بني سويف.