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اليوم.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرصة عمل في الغردقة

اليوم.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرصة عمل في الغردقة

كريم محمود عبدالعزيز يستعيد ذكريات "باب الخلق" مع والده

كريم محمود عبدالعزيز يستعيد ذكريات "باب الخلق" مع والده

تأخيرات وتهديات قطارات السكة الحديد اليوم السبت

تأخيرات وتهديات قطارات السكة الحديد اليوم السبت

المرأة تتصدر أجندة تشريع دور انعقاد البرلمان الأخير

المرأة تتصدر أجندة تشريع دور انعقاد البرلمان الأخير

للمرة الثانية.. تسريب جديد للمياه بشارع الجمهورية في سوهاج

للمرة الثانية.. تسريب جديد للمياه بشارع الجمهورية في سوهاج

خالد سليم ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل"

خالد سليم ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "بلا دليل"

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3 ملايين دولار للفائز بمونديال "فورتنايت"

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