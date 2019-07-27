تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 27 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بالقاهرة

تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.

استكمال محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة إلى جلسة 27 يوليو الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس عام 2013، والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

انطلاق فعاليات ملتقى توظيف الشباب

تنطلق فعاليات ملتقى توظيف الشباب لمدة يومين، بالصالة المغطاة في الغردقة؛ لتوفير أكثر من 2556 فرصة عمل للشباب.

بدء تدريب المجموعة الأولى في دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة

يبدأ تدريب المجموعة الأولى في دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، حيث يتم تدريب 15 من الأئمة على مدار أسبوع.

انعقاد مؤتمر صحفي عالمي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

يعقد مؤتمر صحفي عالمي، في تمام الساعة الخامسة مساء في المجمع الأوليمبي، للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين التي تستضيفها مصر والتي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا.

حفل فرقة "الأخوة أبو شعر" في ساقية الصاوي

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلا غنائيا صوفيا تحييه فرقة "الأخوة أبو شعر" السورية للإنشاد الديني بقاعة الحكمة، ضمن فعاليات الساقية الصيفية.

مباراة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد والمنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي ببطولة العالم

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، في تمام الساعة السادسة مساء، نظيره الفرنسي، وذلك في إطار مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة العالم.

إجراء مراسم قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم

تجرى مراسم قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" (2020/2019) بمدينة الدار البيضاء.