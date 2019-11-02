تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف الحقائق في واقعة اتهام سكرتيرة لشاب بمنطقة المنيب بتصوير لقاءات جنسية جمعت بينهما أثناء علاقة غير شرعية بدأت منذ 2007 وانتهت قبل 72 ساعة، بعد أن تقدمت الفتاة الثلاثينية ببلاغ لقسم الشرطة تتهم فيه صديقها بابتزازها بنشر صور وفيديوهات جنسية لهما أثناء العلاقة، عقب محاولتها إنهاء تلك العلاقة الآثمة.

وقررت النيابة حجز الشاب لمدة 24 ساعة علي ذمة التحريات.

واستمعت النيابة لأقوال مقدمة البلاغ، وقالت "ن.ع"، 32 سنة، سكرتيرة ومقيمة بالمنيب في الجيزة، إن "م. ن"، يقوم بتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وفضح علاقتهما الجنسية، التي بدأت منذ 2007، ويبتزها بعد أن قررت إنهاء تلك العلاقة.

وأضافت الفتاة أن تلك العلاقة انقطعت فترة زمنية وعادت مرة أخرى عام 2014، وحاولت الفتاة إنهائها فقام الشاب بابتزازها وتهديدها بفضحها.

وتابعت أنها لم تكن تعلم بأن صديقها يقوم بتصوير تلك اللقاءات التي جمعت بينهما.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على الشاب المشتبه فيه، واعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن النيابة حرزت هاتف المتهم الذى يحتوي على الفيديوهات والصور الفاضحة التي جمعت بينه وبين الفتاة، لعرضها على الجهات الفنية.