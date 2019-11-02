يفتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح الأحد، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، بقاعة الدكتور محمد غنيم، بنادي الحوار بالمنصورة، والتي ستستمر لمدة 4 أيام، وتضم من درجة وكيل ممتازة لمعاون في السلك القضائي بجميع النيابات الإدارية بالمحافظة، ويحاضر فيها مجموعة من مستشاري الهيئة والتفتيش.

ويستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمستشار علي عبداللطيف، مدير المكتب الفني بالمنصورة، والمستشار حسن شبار، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار الدكتور أحمد صقر، سكرتير عام النادي بالمنصورة، ومستشاري النيابة بالدقهلية، فيما سيعقب افتتاح الدورة التدريبية.

وستشمل الزيارة افتتاح تجديدات المكتب الفني وتجديدات النادي بشارع المختلط بالمنصورة، ولقاء مع أعضاء ومستشاري النيابة بالدقهلية داخل النادي، والمرور على عدد من النيابات الإدارية بنطاق المحافظة.