كشف الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، تفاصيل المشادة التي حدثت بينها وبين إحدى طالبات الجامعة في كلية التجارة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه ألقى محاضرة يوم الأربعاء الماضي في كلية التجارة، في الفرقة الأولى، شعبة الانتظام، وأثناء محاضرة القانون التجاري، حدث الكثير من التجاوزات، واكتشف أن المحاضرة بها الكثير من الطلاب، غير المنتمين إلى الكلية.

وأضاف، أنه وجد الطالبة تتحدث في هاتفها: "قلتلها لو سمحتي يا آنسة تعالي، ولما طلعت على المنصة، طلبت أي كارنيه أو كارت يثبت شخصيتها، قالت لأ مش هديك حاجة، ولازم أوريك، واتكلمت في التليفون وقالت يا بابا عاوز يطلعني من المحاضرة، خد وريه، ادتني التليفون، قلتلها مينفعش يا آنسة، إحنا في محاضرة، فجابت التليفون ورجعتلي تاني، قالتلي لازم أوريك، هددتني، فقلتلها حضرتك يبقى بعد المحاضرة مينفعش قدام الطلبة".

وعن الجدل الذي أثارته كلمته الأخيرة "مينفعش توريني قدام الطلبة"، نفى عميد الكلية، نفيًا قاطعًا أن يكون قصد إيحاءً جنسيًا، وقال: "دول أهل الشر اللي بيروجوا للكلام ده، هي تهزأني قدام الطلاب، أنا حافظت على كرامة الأستاذ، وقلتلها لو سمحتي، بنفس العبارات اللي هي استعملتها، وبالتالي لو هي إيحاء جنسي، فهي اللي قالتلي هوريك، يبقى هي بتتحرش بي؟! كلام غير صحيح".

وأكد أنه لم يتحرك من مكانه خلال مشادته مع الطلاب، ولم يعتد أن يجلس على الكرسي أيضًا: "أنا حافظت على المحاضرة، لأننا في مكان وحرم جامعي، قلتلها بره المحاضرة، يعني أقولها تيجي تضربيني قدام الطلبة؟، أنا كنت في قمة ثباتي الانفعالي، وكنت بضحك".

وواصل: "كمان كان فيه واحد بيشرب سجاير، ولما سألت، طلعها قدامي وقالي أشرب 10 كمان، كل حاجة متسجلة بالكاميرات، والأمن جابوه، ووجه لي عبارات سب وقذف كثيرة".

وأشار، إلى أن والدة الطالبة اعتذر له عقب الحادثة مباشرة، وعلل ما فعلته بتلقيها بعض الادوية التي أثرت عليها، لكنه طلب منه تقديم المستندات لإدارة الكلية: "رفضت الاعتذار، وأصريت على أن يقدم إلى كلية التجارة، وقدمت تقريرًا لعميد كلية التجارة بما حدث".