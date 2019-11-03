قال مصدر في أجهزة الطوارئ اليوم السبت إن رئيس مركز مُكافحة التطرف في إنجوشيا بوزارة الداخلية الروسية قتل رميا بالرصاص في العاصمة موسكو.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نسختها باللغة الانجليزية - عن المصدر قوله إن القتيل ويدعى إبراجيم الدجاركييف قتل في شارع أنوخين بغرب العاصمة موضحة أنه سُمع دوي إطلاق النار وبالانتقال السلطات إلى الموقع تبين مقتل شخصين.

وقال مصدر أمني إن الدجاركييف نجا من محاولة اغتيال في يناير الماضي عندما تعرضت سيارته لنيران في طريقها من الشيشان إلى إنجوشيا.

وأصيب ثلاثة رجال شرطة كانوا معه في السيارة حينها بجروح خطيرة.