فلوكس: تلقيبي بـ "الفنان الشهيد" نجاح.. والإخوان وراء الحملة ضدي

اعتبر الفنان أحمد فلوكس أن تلقيبه بـ "الفنان الشهيد" انعكاس على نجاحه في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وذلك في ظل حملات الهجوم والتنمر التي يتعرض لها قبل أيام.

وقال فلوكس، لـ "الوطن"، إن هذا اللقب يؤكد أن دوره ترك انطباعاً وتأثيراً كبيراً عند الناس، ويعكس نجاح الفيلم علي المستوي الجماهيري، بحسب قوله.

وبسؤاله عمن يقف وراء هذه الحملة، رد قائلاً: لا أدري، ولكني قرأت أخبارا ومنشورات تفيد بوقوف الإخوان وأنصار المقاول الهارب وراءها، إلا أنني "مش مركز فيها أوي بصراحة"، لأنني كلما أنزل للشارع أجد استقبالا طيبا من الناس.

ويشارك في بطولة "الممر" أحمد عز، هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، محمد فراج، أحمد صلاح حسني وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.