مروان خوري يحيي حفلا غنائيا في ثاني ليالي الموسيقى العربية بالإسكندرية

أحيا الفنان اللبناني مروان خوري، مساء أمس، حفلًا غنائيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث استقبله الجمهور بحفاوة؛ وذلك في ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ28، والذي يواصل فعالياته في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وقدم "خوري"، مجموعة مختارة من أشهر أغانيه منها "مصر يابهية، أكبر أناني، لما أنت ناوي، بتمون، معقول، العد العكسي، خدني معك، أنا والليل، قصر الشوق"، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا، والذى يقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر.