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"الشرقيون للتنمية" تطرح المرحلة الثانية من مشروع "أزادير"

"الشرقيون للتنمية" تطرح المرحلة الثانية من مشروع "أزادير"

انطلاق فعاليات منتدى إعلام مصر بمشاركة 3 آلاف صحفي وإعلامي

انطلاق فعاليات منتدى إعلام مصر بمشاركة 3 آلاف صحفي وإعلامي

أرامكو السعودية: 59 مليار دولار قيمة التدفق النقدي الحر بنهاية سبتمبر

أرامكو السعودية: 59 مليار دولار قيمة التدفق النقدي الحر بنهاية سبتمبر

ديانا حداد تختتم ليلة بيروت بالسعودية بـ"سيلفي" مع الحلاني ونجوى كرم

ديانا حداد تختتم ليلة بيروت بالسعودية بـ"سيلفي" مع الحلاني ونجوى كرم

سعر اليورو اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 3-11-2019 في مصر

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المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

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توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

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