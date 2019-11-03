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ليفربول

تخطى فريق ليفربول عقبة مُضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي المصري محمود حسن تريزيجيه، أحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا، ومواطنهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وافتتح تريزيجيه أول أهداف المواجهة في الدقيقة 22 من زمن المباراة، ليصبح أول هدف للاعب المصري مع الفيلانز منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبهذا الانتصار واصل ليفربول تربع على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي ذات الجولة، حقق تشيلسي انتصارًا صعبًا على نظيره واتفورد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيكارج رود".

وسجل ثنائية البلوز: تامي أبراهام في الدقيقة الخامسة، وبوليسيتش في الدقيقة 55، فيما أحرز جيرارد دولوفيو من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد تشيلسي رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الخامسة في المركز العشرين والأخير.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول تربعه على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب انتصاره القاتل السبت على أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ليفربول: أندرو روبرتسون في الدقيقة 88، وساديو ماني في الدقيقة 95، فيما أحرز الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 22.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط بهذا الانتصار إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.

على الجانب الآخر، حافظ فريق مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، على لقب وصيف جدول ترتيب بطولة الدوري، وذلك عقب انتصاره هو الآخر اليوم على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 بذات الجولة.

كان فريق ساوثهامبتون البادئ أولًا بالتسجيل عن طريق جيمس وارد في الدقيقة 13 من زمن تلك المواجهة، قبل أن يتعادل سيرجيو أجويرو لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 70 من زمن المباراة، وأضاف كايل والكر الهدف الثاني لمصلحة السيتيزينز في الدقيقة 86.

بهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الموسم الماضي رصيده إلى 25 نقطة في وصافة جدول ترتيب الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما لم يتكبّد فريق ليفربول أي هزيمة حتى الآن ببطولة الدوري الإنجليزي، إذ انتصر الفريق في 10 مناسبات، وتعادل في أخرى.

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برشلونة

اختتمت أمس الخميس مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2019 - 2020، بـ3 لقاءات.

أسقط برشلونة بلد الوليد على ملعب "كامب نو" بنتيجة 5-1، وسجل ليونيل ميسي هدفين، لويس سواريز هدف، وهدف لكل من كليمونت لينجليت وأرتورو فيدال.

وتعادل أتلتيكو مدريد خارج ملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف لكل فريق، تقدم الفارو موراتا لصالح الأتليتي في الدقيقة (70)، وتعادل أصحاب الأرض عن طريق لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة (83).

وتمكن ريال مدريد من الفوز على نظيره ليجانيس بخماسية نظيفة، وجاءت خماسية المرينجي عن طريق رودريجو سيلفا دو جويس، توني كروس، سيرجيو راموس، كريم بنزيما، لوكا جوفيتش.

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