بالصور.. مروان خوري يطرب جمهور الإسكندرية: تحية لمصر الحرة العربية

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"الشورى الإيراني" يتهم أمريكا بمحاولة تقسيم العراق واليمن وسوريا

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عاجل.. هيئة السوق السعودية توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب

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طقس الأحد 3 نوفمبر 2019.. معتدل على معظم أنحاء مصر

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