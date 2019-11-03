بالصور.. مروان خوري يطرب جمهور الإسكندرية: تحية لمصر الحرة العربية

أحيا النجم اللبناني مروان خوري، الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 في دار أوبرا الإسكندرية "سيد درويش".

وافتتح خوري الحفل بأغنية "يا مسا الفل يا بهية"، والتي تفاعل معها الجمهور، وقال خوري في بداية الحفل: "تحية لمصر الحرة العربية، تحية للإسكندرية، للعام الخامس على الموعد نفسه الذي اعتبره موعد غرام".

وقدم مروان خوري أغنية طاير يا هوا، كما قدم أغنية سلملي عليه، وكل القصايد”، وباقة من أجمل أغانيه، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، سبقه فاصل فنى للفنان العراقي عازف القانون المتميز فرات قدورى، ثم فاصل غنائى لنجوم الأوبرا الفنانة مى حسن، والفنان وليد حيدر.