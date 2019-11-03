اتهم مجلس الشورى الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال مندسين إلى مظاهرات العراق.

وأكد أن واشنطن تحاول التضييق على الحكومة العراقية، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث".

كما اتهم مجلس الشورى الإيراني واشنطن بمحاولة تقسيم العراق واليمن وسوريا.