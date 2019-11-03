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"المصرية الروسية" تستهدف تفعيل درجات علمية مزدوجة في برامج الهندسة

"المصرية الروسية" تستهدف تفعيل درجات علمية مزدوجة في برامج الهندسة

تراجع القطاع العقاري بدبي يدفع المستثمرين الأجانب للسوق المصرية

تراجع القطاع العقاري بدبي يدفع المستثمرين الأجانب للسوق المصرية

"المقاولين العرب" يعقد اجتماعا عاجلا بالعراق ديسمبر المقبل لتخطيط إعادة الإعمار

"المقاولين العرب" يعقد اجتماعا عاجلا بالعراق ديسمبر المقبل لتخطيط إعادة الإعمار

شركة العبد للمقاولات ترفع محفظة أعمالها بالعاصمة الإدارية إلى 800 مليون جنيه خلال 2019

شركة العبد للمقاولات ترفع محفظة أعمالها بالعاصمة الإدارية إلى 800 مليون جنيه خلال 2019

4 شركات أجنبية تتقدم لمناقصة لإدارة المخلفات بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية

4 شركات أجنبية تتقدم لمناقصة لإدارة المخلفات بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية

"الشرقيون للتنمية" تطرح المرحلة الثانية من مشروع "أزادير"

"الشرقيون للتنمية" تطرح المرحلة الثانية من مشروع "أزادير"

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