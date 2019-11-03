تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم، الأحد 3 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو البنك الأهلي المصري نحو 17.90 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.87 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.80 جنيه للشراء و21 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.76 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع.