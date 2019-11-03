قال الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنَّ المجلس الأعلى للجامعات وضع منذ نشأته تحسين الجودة على رأس أولوياته، مؤكّدًا أنَّها بمثابة طريق التميز ومواجهة مختلف التحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "الاعتماد أو التصنيفات الدولية.. أيهما أهم؟" المنعقدة حاليًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف "لطيف"، أنَّ جودة التعليم من أهم الجوانب التي يرتكز أهداف المجلس عليها، من خلال تطوير المناهج وطرق التدريس وكذلك طرق التلقي للطلاب، نظرا لأنها تسهم في تحسين جودة المنتج للخريج المصري.

وأوضح أنَّ المجلس وضع العام الماضي عددًا من المعايير المتعلقة بقواعد وقبول الطلاب والتي منها اختبارات القبول بعدد من الكليات المتخصصة، وكذلك زيادة وتنوع فرص الالتحاق.

وأكد أنَّ الاعتماد هو بمثابة بوابة تحقيق الجودة، مضيفًا أنَّ المجلس وضع استراتيجية لاعتماد الشهادات الاكاديمية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعديل عدد من اللوائح والنظم واللوجستيات، تهدف أيضًا إلى استقلالية الجامعات وكذلك تحقيقض التقدم المرجو منه ويتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

تهدف الندوة إلى التعريف بأهمية الاعتماد الدولي والتصنيفات الدولية من خلال استقدام خبراء مصريين ودوليين لعقد حوار مع مؤسسات التعليم العالي في مصر عن كيفية تحقيق الاعتماد الدولي وتحسين التصنيف الدولي، مع عرض فوائد وتكاليف كل منهما، حضر الندوة ممثلون عن الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وفروع الجامعات الجديدة.