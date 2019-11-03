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أمن أسيوط يحرر طفلا اختطفه مجهولون واشترطوا 600 ألف جنيه لتسليمه

أمن أسيوط يحرر طفلا اختطفه مجهولون واشترطوا 600 ألف جنيه لتسليمه

مجدي كامل يهنئ دينا عبدالعزيز بعيد ميلادها: عقبال مليون سنة سعادة

مجدي كامل يهنئ دينا عبدالعزيز بعيد ميلادها: عقبال مليون سنة سعادة

"الري والزراعة" تتخذ إجراءات لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه

"الري والزراعة" تتخذ إجراءات لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه

أحمد فلوكس: أجهز لفيلم كوميدي مختلف عن سابق أعمالي

أحمد فلوكس: أجهز لفيلم كوميدي مختلف عن سابق أعمالي

تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف م3 يوميا

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