انطلقت فعاليات ندوة الاعتماد والتصنيفات الدولية في التعليم العالي، منذ قليل، بعنوان "الاعتماد أو التصنيفات الدولية، أيهما أهم"، تعقدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واتحاد الجامعات العربية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تهدف الندوة إلى التعريف بأهمية الاعتماد الدولي والتصنيفات الدولية من خلال استقدام خبراء مصريين ودوليين لعقد حوار مع مؤسسات التعليم العالي في مصر عن كيفية تحقيق الاعتماد الدولي، وتحسين التصنيف الدولي، مع عرض فوائد وتكاليف كل منهما.

حضر الندوة ممثلون عن الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وفروع الجامعات الجديدة.