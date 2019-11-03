كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية اليوم الأحد 3 نوفمبر، على مسارح الدولة في محافظة القاهرة، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

عرض يوم أن قتلوا الغناء

يعرض بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، وتدور الأحداث حول صراع بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق، شادي سرور، وطه خليفة، ومن تأليف محمود جمال، وأداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى أحمد نبيل، وإخراج تامر كرم.

ويبدأ العرض الساعة السادسة مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

عرض إشاعات إشاعات

يعرض على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة في الساعة السابعة مساءً، والحضور مجانًا.

" إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسؤولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها وزيرة الثقافة.

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبوالسعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلي، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.