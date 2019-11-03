أكّدت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المحلية، حسبما أفادت في بيان بعد وقت قصير من إعلان هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تداول الأسهم.

وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ بعد اتضاح التقييم النهائي لشركة أرامكو وسعر السهم في الأسابيع المقبلة.

ولا تزال مجموعة "علي بابا" للتجارة الالكترونية تحتفظ بالرقم القياسي لأكبر عملية بيع أسهم بقيمة 25 مليار دولار في نيويورك سنة 2014. وتتطلع المجموعة لاستحصال 20 مليار دولار أخرى في حال قرّرت المضي بطرح أسهم في سوق هونج كونج.

في ما يلي أكبر عمليات الاكتتاب في العالم:

- مجموعة "سوفت بانك"

باعت أسهما بقيمة 23.5 مليار دولار بناء على اكتتاب عام لمجموعتها المتنقلة في 2018، في أكبر اكتتاب في بورصة اليابان.

- بنك الزراعة الصيني

دخل بسوق الأسهم سنة 2010 ببيع أسهم بقيمة 22.1 مليار دولار.

- البنك الصناعي والتجاري الصيني

باع في 2006، أسهما بقيمة 21.9 مليار دولار في بورصتي هونج كونج وشانجهاي.

- مجموعة "إي آي إي" الأمريكية

بدأ الاكتتاب العام لمجموعة خدمات التأمين في بورصة هونج كونج في 2010 بأسهم بقيمة 20.5 مليار دولار.

- "فيزا"

دخلت شركة بطاقات الائتمان السوق المالية في 2008 في نيويورك في عملية بيع بقيمة 19.6 مليار دولار.

- "إن تي تي دوكومو"

بدأ تداول أسهم مشغل الخليوي الياباني في العام 1998 بقيمة 18.4 مليار دولار.

- جنرال موتورز

عادت المجموعة الأمريكية للسوق في نيويورك وتورونتو في 2010 بقيمة 18.1 مليار دولار.

- "إينيل"

باعت المجموعة الايطالية للطاقة أسهما بقيمة 17.4 مليار دولار في 1999 في ميلان ونيويورك.

- فيسبوك

أصبح فيسبوك في 2012 صاحب أكبر اكتتاب عام لشركة تقنية عندما باع أسهما بقيمة 16 مليار دولار في نيويورك في 2012.