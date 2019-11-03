افتتح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، صباح اليوم، المدرسة الرسمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تعمل بالنظام البريطاني.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وتوجيهات وزير التربية والتعليم بالتوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية.

وأكد حجازي، أن هذا المشروع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتتعاون فيه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية مع وزارة التربية والتعليم؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وحقق نجاحًا بفضل دعم القيادة السياسية، مطالبًا المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة أصحاب المدارس الدولية؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.

وقال حجازي، إن هذه النوعية من المدارس تهدف، بجانب تقديم مناهج تعليمية متميزة، إلى إعداد الطلاب للمستقبل، وإكسابهم مهارات حياتية تنعكس على سلوكهم في البيئة المحيطة بهم، وتشجعهم على التفكير وحل المشكلات، وتنمي لديهم الشعور بالولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية، وتقبل الأخر، وذلك فى ظل بيئة تعليمية ممتعة.

ومن جهتها، تحدثت نادية حافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة المدارس الدولية، عن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى توفير المناهج الدراسية واعتمادها، وإعداد الفصول، بالإضافة إلي اختيار وتدريب المعلمين بهذه المدارس على طرق التدريس الحديثة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لبناء شخصية الطلاب، وتسليحهم بالقيم التي تسهم فى بناء الوطن.

وأوضحت أن هذه التجربة بدأت العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، لذلك نحن عازمون على نجاح المشروع، ونتكاتف مع وزارة التربية والتعليم من أجل التوسع فى عدد هذه المدارس، وتجهيزها على أحدث مستوى.

ومن جانبه، أشار اللواء يسرى سالم إلى أن هذه المدارس تقدم نوعية مختلفة من التعليم؛ لذلك توفر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التجهيزات المناسبة لها، مؤكدًا على التنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التي تتواجد بها هذه المدارس، وتقديم الدعم الكامل لها.

وخلال الزيارة، شارك "حجازي" التلاميذ وأولياء أمورهم وإدارة المدرسة وهيئة التدريس احتفالهم بافتتاح المدرسة وهنأهم ببدء الدراسة، وتفقد قاعات المدرسة؛ للاطمئنان على توفير التجهيزات اللازمة للمدرسة والتى تتناسب مع هذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول، بالإضافة إلي الاطمئنان على اختيار المعلمين اعتمادًا على عنصر الكفاءة.

وأشار حجازي إلى أنه يعمل بالمدرسة حاليًا 4 فصول للمستوى الأول رياض الأطفال، و4 فصول للمستوى الثاني رياض الأطفال، بالإضافة إلى فصلين للصف الأول الابتدائي.

جدير بالذكر أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، انضمت 5 مدارس حكومية دولية جديدة، هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة"، بالإضافة للخمس مدارس التى تعمل بهذا النظام منذ العام الماضي، وتستهدف الوزارة زيادة عدد المدارس الرسمية الدولية؛ نظرًا للإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس.

شارك في حفل الافتتاح اللواء يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذة نجوى عبدالمعطي مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، والسيدة نادية حافظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وبدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.