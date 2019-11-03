قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حلاوة المولد النبوي مستقرة ولم يحدث بها زيادة عن العام الماضي، فالعلبة تبدأ من 50 جنيهًا حتى 185 جنيهًا.

وأضاف العبد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن الأسعار في متناول المواطن المصري، فحلوى المولد هي عادة مصرية أصيلة يحرص عليها كل رب أسرة لإدخال البهجة والسعادة على أسرته وأطفاله.

وأوضح العبد أن العلبة تحتوي على كافة أنواع الحلوى لديدة وحمام ملبن وفولية وسمسمية، لافتًا إلى أقرص الحلوى الحمصية مازحًا "حاضر هبلغهم ميكتروش منها في العلب".