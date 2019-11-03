شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، في حفل تخرج دفعة 2018 لطلاب كلية الأسنان جامعة عين شمس، وذلك بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.

جاء ذلك بحضور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، ومحمد ضياء الدين زين العابدين عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وعدد من منتسبي المجتمع الأكاديمي.

في بداية كلمته، عبر وزير التعليم العالي عن سعادته بما تشهده جامعة عين شمس وكلية طب الأسنان بشكل خاص من أعمال التطوير التي شملت الأبنية والمعامل والأجهزة، مشيداً بالمجهود المبذول من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المساهمة بهذا التطوير والعمل في إطار مؤسسي يستهدف الوصول بالكلية إلى مكانة عالية، مؤكداً أن جامعة عين شمس تعد نموذجًا ناجحًا لأي مؤسسة.

وأشار إلى النجاح الذي تشهده كلية طب الأسنان من خلال إحرازها مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، مما يعكس حجم المجهود المبذول والتطوير الذي تشهده الكلية، مؤكدًا دور أولياء الأمور وتحملهم تكاليف الدراسة والوقوف خلف أبنائهم في الأوقات العصيبة.

وفي نهاية كلمته، قدم عبد الغفار التهنئة للطلاب الناجحين متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم العملية واستمرار تحصيل العلم من أجل كسب المزيد من الخبرات.

وقدم ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان التهنئة للخريجين، مشيداً بمكانة الكلية العلمية، داعياً الخريجين بمراعاة البعد الإنساني في تعاملهم مع المرضى، وضرورة مواصلة الدراسات العليا وحضور المؤتمرات الدولية وورش العمل لاكتساب المزيد من العلم.

وقال محمد ضياء ميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، إن يوم الخريجين هو ثمار جهد ومثابرة لجهد الطلاب خلال 5 سنوات، موجهاً التحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، مشيراً إلى أن الكلية تسعي بشكل مستمر للتطوير على كافة المستويات ومواكبة التقدم في مجال طب الأسنان حتى تكون قادرة على تخريج أطباء أسنان على مستوى كبير من المهنية والعلم.

وفي نهاية الحفل كرم وزير التعليم العالي الخريجين مقدما لهم شهادات ودروع التفوق لهم.