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الشؤون العربية توصي اللبنانيين بالاصطفاف ومواجهة المؤامرات

الشؤون العربية توصي اللبنانيين بالاصطفاف ومواجهة المؤامرات

«السيسي» يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

«السيسي» يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

ضبط مندوب شرطة انتحل صفة ضابط وبحوزته حشيش في سوهاج

ضبط مندوب شرطة انتحل صفة ضابط وبحوزته حشيش في سوهاج

تداول 399 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

تداول 399 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

من صلاح لتريزيجه.. ليفربول "وش الخير" على المصريين في نوفمبر

من صلاح لتريزيجه.. ليفربول "وش الخير" على المصريين في نوفمبر

النواب يوافق مبدئيا على إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر للقوائم الإرهابية

النواب يوافق مبدئيا على إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر للقوائم الإرهابية

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تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

المصريون وصلاح في البريميرليج.. حجازي ضربه وتريزيجيه أحرز هدفا بفريقه

ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ

ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ"تي شيرت" الأهلي: حب النادي يجمعنا

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الأحد والثلاثاء

لا يعرف المستحيل.. محمد مصور بذراعين غير مكتملتين: ميهمنيش نظرة الناس

لا يعرف المستحيل.. محمد مصور بذراعين غير مكتملتين: ميهمنيش نظرة الناس

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