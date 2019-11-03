شهدت فعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، والتي ينظمها النادي الإعلامي للمعهد الدنماركي بالتعاون مع جريدة "الوطن"، ورشة بعنوان "لماذا الصورة.. تحديات وحلول السرد القصصي البصري"، أدارها المصور الصحفي روجيه أنيس، وسط حضور مكثف من الصحفيين.

وبدأ روجيه الورشة بعرض عدد من الصور التي ساهمت في توثيق بعض الأحداث وكان لها دور في إحداث تغيير، بينها صورة الطفل محمد الدرة الذي استشهد على يد الاحتلال الاسرائيلي 2000 ومازال البعض يتداولها حتى الآن، مشيرا إلى أنّ التقاط الصور في أي حدث كافية لتوثيقه والتعبير عنه.

وأوضح المصور الصحفي خلال الورشة أنّ تحول بعض الصحف المطبوعة لموقع إلكتروني له مزايا وعيوب وتحديات، فمن مميزاته أنّها اتاحت الفرصة لتقديم محتوى صحفي مرفقا به عدد أكبر من الصور التي توثق الحدث بشكل مختلف.

وأضاف روجيه: "على سبيل المثال ناشيونال جيوجرافيك بتعرض القصص الصحفية معاها عدد كبير من الصور بجودة عالية، الصورة قادرة توصف الحدث للقارئ وبتخليه كأنّه موجود في المكان، وبتضيفله معلومات".