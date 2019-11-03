كشف وزير قطاع الأعمال العام عن إجراء اختبارات لـ119 رئيسا تنفيذيا لشركات قطاع الأعمال العام لقياس قدراتهم على إدارة الشركات، مضيفا: "اللي يرفض الخضوع للتقييم يمشي من مكتبه وميدخلوش تاني".

وأوضح الوزير أنّ الاختبارات والتقييم تمت من خلال خبرات من داخل الوزارة واستشاريين دوليين مصريين بخبرات دولية للحكم على الكفاءات، قائلا: "بدأنا تدريب غير الكفاءات واستبدالهم بكفاءات".

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى إجبار الشركات القابضة على إنشاء إدارات مركزية للتسويق، تكون مسؤولة عن تسويق منتجات الشركات التابعة، موضحا أنّ المراكز تعمل على إجراء التسويق لمنتجات الشركات التابعة، وتم تنظيم مسابقة لاختيار رؤساء الإدارات المركزية للتسويق.