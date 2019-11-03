قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب إنّ مشاركة مصر في بورصة لندن للسياحة خلال دورتها رقم 40 التي تنطلق غدا، تشهد تحولات مهمة ذات تأثير كبير على المقصد السياحي المصري، بينها القرار البريطاني باستئناف الرحلات لمنتجع شرم الشيخ، الذي انعكس بشكل كبير على منظمي الرحلات الذين بدأوا تلقي طلبات حجز الرحلات فعليا.

وطالبت النائبة في تصريحات صحفية، صناع السياحة بالتعاون مع منظمي الرحلات، وتكثيف الحملات المشتركة مع الجانب البريطاني للتسويق لمنتجع شرم الشيخ، وتنظيم رحلات تعريفية لوسائل الإعلام المتخصص في القطاع السياحي، لمعايشة التجربة السياحة في المنتجع ودعوة المدونين لزيارة المنتجع لخلق محتوي رقمي جاذب للشباب المحبين لسياحة المغامرة، خاصة مع انطلاق "درب سيناء" الذي تساهم وزارة السياحة في الترويج له بشكل كبير.

وأكدت النائبة أنّ التحول الثاني الذي تشهده البورصة هو مرحلة ما بعد توماس كوك، واتجاه شريحة تتجاوز أكثر من 50% من السياحة المرتقبة نحو السياحة الإلكترونية، داعية لضرورة أن تركز أجندة صناع السياحة على العمل مع الشركات الكبرى المصدرة للحركة من خلال "الأون لاين".

وأوضحت مصطفى أنّ السائح المرتقب أصبح متأثرا بشكل كبير بالمحتوي الرقمي عندما يتخذ قرار السفر لقضاء العطلات، متوقعة أن يشهد منتجع شرم الشيخ إقبالا كبيرا من جانب السوق الإنجليزي.

وأكدت النائبة أهمية الترويج لسياحة المؤتمرات، خاصة أنّ شرم الشيخ تمتلك قاعات مؤتمرات كبرى تتسع لعقد المؤتمرات الدولية والشركات العالمية، وهي أحد أهم منتجات السياحة التي تساهم في زيادة تدفقات الدخل من صناعة السياحة.