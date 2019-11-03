يدشن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة مبادرة "الوفد مع الوفديين"، الخميس المقبل في محافظة الجيزة، على أن تأتي باقي محافظات الجمهورية تباعاً وفق خطة زمنية لتنفيذ المبادرة.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنه تم الاتفاق بين قيادات الحزب على اختيار محافظة الجيزة لتكون أولى محافظات تدشين المبادرة، وسيجرى إطلاقها على مستوى الجمهورية وفق خطة تم وضعها لتنفيذ المبادرة على الأرض.

وأضاف أبو شقة، لـ"الوطن" أنه جرى إنشاء صندوق للمقترحات المتعلقة بلجان الحزب في المحافظات، وسيتم دعوة جميع الوفديين لعقد لقاء لمناقشة هذه المقترحات والوقوف على طبيعة المشاكل وطرح الحلول والبدء في إجراءات تنفيذها.

وتابع أن صندوق المقترحات تحت إشرافه المباشر، وسيتم الاطلاع على أي شكاوى أو مقترحات من الوفديين وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخدم الوفد.

بدوره قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن المبادرة تتضمن لقاءات مباشرة بين رئيس الحزب وجميع الوفديين في كل محافظة من محافظات مصر على حدة، لبحث كل الأمور الخاصة بالحزب، حل كل المشكلات الجماهيرية في كل محافظة.

وأضاف الهضيبي، لـ"الوطن"، أن الهدف من المبادرة هو العمل على تنشيط الوفد جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء محليات أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.