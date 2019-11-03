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طفلة "عاملة في منزل" تسرع لإنقاذ قطة ضالة على نفقتها: تخيلت نفسي

طفلة "عاملة في منزل" تسرع لإنقاذ قطة ضالة على نفقتها: تخيلت نفسي

عاجل.. القوات المسلحة تفتتح تجمعا حضاريا متكاملا بوسط سيناء

عاجل.. القوات المسلحة تفتتح تجمعا حضاريا متكاملا بوسط سيناء

إعدام 1198 كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ ودهب

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استيراد سيارات عبر ميناء الإسكندرية بـ 6.2 مليار جنيه خلال أكتوبر

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