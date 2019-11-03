قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس تابع إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس 2020.

كما اطلع الرئيس السيسي على جهود المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي شملت حتى الآن 286 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه، موجهًا بالاستمرار في إجراء الجراحات مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى.