بدء الحملة التعريفية للمواطنين عن مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، عن إطلاق حملة التوعية الميدانية للمنظومة بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة.

وأكد السبكي أنه جرى إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة على مدار أربعة أيام، وتبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، واليوم الثاني مركز ومدينة إسنا، واليوم الثالث مركز ومدينة أرمنت، ومركز ومدينة القرنة، واليوم الرابع مركز ومدينة طود، ومركز ومدينة الزينية، لتوعية المواطنين وتشجعيهم على التسجيل بالمنظومة، وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي، ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.

وأضاف أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتهم من الخدمات الصحية المميزة، والتي سيقدمها المشروع في محافظة الأقصر بدءا من مطلع العام المقبل، مؤكدا وجود عدد من المبادرات التي تتماشي مع الخصوصية الثقافية والتاريخية لمحافظة الأقصر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لزيادة الوعي بمشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعداد المنضمين له من أبناء.