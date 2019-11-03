إعدام 1198 كيلو أغذية فاسدة بشرم الشيخ ودهب

أعدمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الأحد 1198 كيلو من الأغذية المختلفة والمتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية خلال حملات مكثفة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينتي دهب وشرم الشيخ.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، جرى المرور اليوم علي 25 منشأة تجارية لتداول الأغذية، وجرى ضبط وإعدام 1198 كيلو مواد غذائية مختلفة وتحرير عدد 36 محضر جنحة صحية خاص بالنظافة العامة ولعدم حمل شهادات صحية كما جرى إعداد مذكرة غلق لمنشأة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة.

و تحريز806 كيلو من المواد الغذائية المختلفة وتحرير ثلاث محاضر بمدينتي دهب وشرم الشيخ، وجرى إعدام 290 كيلو ونصف أغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأيضا إعدام 102 لتر مواد غذائية سائلة من الزيوت والعصائر غير صالحة للاستهلاك.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتشديد الرقابة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات لإحكام الرقابة علي تلك ألأماكن مع استمرار تلك الحملات علي الأسواق بكافة مدن المحافظة لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بردع الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.