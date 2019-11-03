استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، المكونة من 81 متدربا من العاملين بالقطاع الحكومي للدولة، وتستمر الدراسة به لمدة 8 شهور، بمقر الأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أصدرته اليوم، أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشياً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

وأضافت الأكاديمية أن البرنامج الرئاسي يوفر للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال محاضرات، وورش عمل، وتدريب عملي، وزيارات خارجية، ومشروعات تخرج.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة.