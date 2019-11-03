إصلاح كسر بخط الصرف الصحي الرئيسي بشرم الشيخ

تمكنت شركت مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم الأحد، من إصلاح كسر خط طرد صرف صحي بمحطة طرد حي النور الواصل لمحطة طرد خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بقطر 1000 مم زهر مرن والذي أدى كسره إلى اندفاع المياه وتراكمها في بعض شوارع المنطقة.

وقالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى تحويل ضخ المحطة من خلال خط بديل حتي جرى الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأضافت أنه جرى الدفع بفريق من المهندسين ومسؤولي التنفيذ الذاتي والفنيين للعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لخط الطرد وإتمام أعمال الصيانة والإصلاح دون الحاجة إلى قطع المياه حرصا على عدم تأثر المواطنين بضعف المياه.

وأوضحت أنه سيجرى تكثيف الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين .