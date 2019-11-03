يلتقي البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة، والذي يضم إيبارشيتي حلوان والمعادي إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة، وذلك في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.

يشهد اللقاء الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يزيد عن 1200 من الشباب والشابات من الحرفيين.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني للبابا مع قطاع الشباب بجنوب القاهرة، حيث التقى البابا مع شباب قطاع جنوب القاهرة في شهر يناير من العام الجاري.