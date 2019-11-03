عضو في مجلس السيادة بالسودان يؤكد حرص الحكومة على تحقيق السلام

أكد عضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور، حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا، لدي لقائه اليوم مع وفد من الخبراء في مجالات السلام والقانون، أن السلام يعتبر من أولويات الحكومة الانتقالية، فيما قالت الخبيرة الدستورية، أستاذة القانون الدولي بجامعة النيلين، الدكتورة زحل محمد الأمين في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة، ضم عشرة من الخبراء في المجال القانوني والسياسي، وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد.

وأكدت الأمين، أن اللقاء تناول عددا من القضايا الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالسلام، إلى جانب المسارين السياسي، والإنساني، والأسس السليمة للتعامل مع هذا الملف بكل جوانبه، للوصول إلى سلام شامل، وإيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع.ولفتت إلى أن اللقاءات ستتواصل للوصول إلى رؤية واضحة تراعي متطلبات هذا الملف.