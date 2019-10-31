أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عدة قرارات بتعيينات وكلاء جدد في عدة وزارات، وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك قرر تعيين حسان نصر الله علي، وكيلا لوزارة الحكم الاتحادي، ووجه وزارات الحكم الاتحادي، المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الٲخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ، كما ٲصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بإعفاء ٲحمد محمود شيخ الدين؛ من وظيفة وكيل وزارة الثروة الحيوانية، وتعيين عادل فرح إدريس وكيلا للوزارة.

ووجه القرار، وزارتي الثروة الحيوانية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الٲخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ، كما أعفى حمدوك الطاهر حسن الطاهر من وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم وتعيين تماضر الطريفي عوض الكريم، وكيلا للوزارة، وقرر رئيس الوزراء السوداني، إعفاء مالك بشير محمد من وظيفة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وتعيين عمر ٲحمد محمد وكيلا للنقل بالوزارة، وعبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز وكيلا للبنى التحتية.

وفي سياق آخر، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الاستراتيجية "وثبة الأمل"، التي نظمتها أكاديمية نميري العسكرية العليا، في السودان، لدارسي دورتي الدفاع والحرب العليا، بحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأعضاء مجلس الأمن والدفاع، وزراء الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والداخلية الفريق أول شرطة الطريفي أدريس، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقاد القوات الرئيسة.

وقالت القوات المسلحة السودانية - في بيان مساء اليوم - إن الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي أشاد - في كلمته لدى ختام الدورة - بالأدوار التي ظلت تضطلع بها أكاديمية نميري العسكرية العليا في تدريب وتأهيل قيادات الدولة العسكرية والمدنية، ودعا العطا إلي تضافر الجهود وتكثيف التدريب في هذه المرحلة المهمة والجمع بين الأدوار السياسية والعسكرية لتحقيق شعار "سودان آمن متحضر وقادر على النهوض بفكر أبنائه وجهدهم المخلص".

وأشارت القوات المسلحة السودانية، إلى أن التمرين يهدف إلى تدريب الدارسين على التخطيط لإدارة الدولة في مختلف الظروف والأزمات وتوظيف مواردها وقواها الشاملة لصالح الإستراتيجية الوطنية إلى جانب دراسة أساليب التنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية لاسيما عند إدارة الأزمات.