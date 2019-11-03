أيام قليلة تفصلنا استقبال المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 ربيع أول، وينتظره كثيرون للاحتفال من خلال عدة طقوس منها شراء حلوى المولد أو إقامة الشعائر الدينية، أو حضور أمسيات دينية وسماع الابتهالات أو حفلات الإنشاد الديني وغيرها.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من السبت 9 نوفمبر، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال.

وكان الدكتور جاد محمد القاضي عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن إجازة المولد النبوي الشريف فلكيًا ستكون يوم السبت 9 نوفمبر الجاري، أعلن في نهاية الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن التقدير وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة من معهد البحوث الفلكية.