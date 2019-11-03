هاجم إيراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما اعترف الإخواني الهارب ياسر العمدة، بحصوله مع عدد من إعلاميي جماعة الإخوان، بالقنوات التي تُبث من تركيا، على الجنسية التركية، مجانًا، بأمر الحكومة.

وقال "ربيع" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن الرئيس التركي عضو في الجماعة الإرهابية، تربى على يد القيادي "الماسوني" يوسف ندى، مشيرًا إلى أن الأخير مهندس عمليات تواصل الجماعة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإنجليزية.

وأضاف أن الهدف من الجماعة الإرهابية، هو فصل المواطن عن وطنه، لكي يتحول إلى كائن غير منتمي له ، موضحًا، أن الديانة والجنسية الإخوانية هي الوطن بالنسبة لأعضاء هذه الجماعة الإرهابية.

وسخر ربيع، من العمدة قائلًا: "حصل على الجنسية الأردوغانية، وليس التركية، لأن الأتراك الوطنيين لا يشرفهم مثل هذا الشخص".

وأشار، إلى أن الرئيس التركي بعدما أصبح عمدة لمدينة أسطنبول، جعلها مركز إدارة ملفات التنظيم الدولي، وعلاقات أجهزة التنظيم بأجهزة المخابرات الأجنبية، حيث كانت أحداث يناير 2011 بمثابة الفرصة الذهبية للرئيس التركي، من أجل إحياء الإمبراطورية العثمانية، ويتمكن من حكم العالم، من مصر.

وأكد أن تركيا تحت قيادة أردوغان أصبحت أكبر قاعدة دعم مالي واستخباراتي وسياسي وإعلامي وتدريبي، بعدما تخلص الشعب المصري من الجماعة الإرهابية في ثورة 30 يونيو، حيث تعمل تركيا على مدار الساعة، لشن الحرب النفسية والأكاذيب والشائعات وإرباك الرأي العام المصري، والدول العربية.