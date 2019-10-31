السيسي يطالب بدحض شائعات الإخوان: التشكيك منهجهم.. "كله سيئ إلا هم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام له دور كبير في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، "بقول إن الإعلام له دور كبير جدا.. دي حرب إعلامية وحرب شائعات ومواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي اللي بتتشكل يوم عن يوم لدى المصريين".

وطالب السيسي الإعلاميين بالرد على الشائعات التي تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة، "نزود ونكثف ونتكلم كتير ونتكلم بحقائق وأصول ولا نترك فرصة وفراغ لحد تاني يتكلم.. بنشوف أعداء مصر كل يوم يطرحوا مسائل بشكل عجيب جدا.. هو ده اللي بنعاني منه وده مش جديد.. التشكيك في كل شيء مرتبط بمنهج الإخوان.. كله سيئ إلا هم".

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي في حفل افتتاح مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكيبد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوقا خلال السنوات الماضية،

ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه فى مصر، وينتج المصنع 23 ألف طن سنويا، وسيتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.