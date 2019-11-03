استأصل الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، ورما من صدر مريض أربعيني يزن كيلو جرام، واستقرت حالته الصحية.

وأجرى الجراحة الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، والدكتور أشرف النحاس الأستاذ بالقسم، والدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، ومدير الرعاية المركزة بالمستشفى.

كما شارك في إجراء العملية الدكتورة خديجة فتحي، أخصائية جراحة الصدر بمستشفيات جامعة بنها، وفريق التخدير الذي يضم الدكتور باهر دياب، أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء فتح الباب، طبيب مقيم التخدير وتمريض القسم.

وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أن الورم تم اكتشافه بالصدفة أثناء تحضيره لإجراء عملية فقرات بالظهر، وأثناء عمل الأبحاث ما قبل الجراحة تم اكتشاف ورم الصدر.

وأضاف الجزار أنه تم تحضير المريض، وعمل الجراحة واستئصال الورم الذي كان يزن حوالي واحد كيلو جرام، ومصدره الوريد الأجوف العلوي، وخرج المريض بسلامة الله ويرقد الآن بالقسم في صحة جيدة لاستكمال علاجه.